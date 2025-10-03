Угруповання ХАМАС відповіло на мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Секторі Гази.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Відповідь ХАМАС на мирний план Трампа

Угрупування передало відповідь через посередників між урядом США та Газою.

Згідно з текстом, ХАМАС погодився звільнити всіх полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Йдеться як про живих, так і про загиблих заручників, відповідно до плану обміну, який запропонував Трамп.

Крім того, угруповання заявило про готовність передати управління Сектором Гази уряду Палестини “на основі палестинського національного консенсусу та підтримки арабів та ісламу”.

– У цьому контексті рух підтверджує готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди, – йдеться у заяві ХАМАС щодо мирного плану президента США.

При цьому у ХАМАС наголосили, що майбутнє Гази та Палестини вирішуватиметься “в рамках комплексної палестинської національної програми, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок”.

Однією з умов плану Трампа є усунення ХАМАС від урядових посад у Палестині.

Голова гуманітарних питань ООН Том Флетчер заявив у мережі Х, що план президента США “відкриває вікно можливостей” для доставки гуманітарної допомоги до Сектора Гази та звільнення ізраїльських заручників.

Країни Близького Сходу висловили готовність підтримати американський план припинення війни навіть у випадку, якщо ХАМАС не погодиться на всі його умови.

Дональд Трамп дав угрупованню час до 5 жовтня для відповіді.

30 вересня він зустрівся у Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та оголосив про план припинення вогню у Секторі Гази.

