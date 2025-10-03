До 9 октября 2026 года Совет ЕС продлил индивидуальные ограничительные меры против России, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Санкции ЕС против России

Санкции Евросоюза против России, которые были продлены до 9 октября 2026 года, применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам, ответственным за дестабилизирующие действия РФ за границей. Их активы заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые ресурсы. Кроме того, физическим лицам запрещен въезд и транзит через территорию ЕС.

В Совете отметили, что решение связано с продолжением гибридной деятельности РФ, в частности вмешательством в информационное пространство ЕС и стран-партнеров, кибератаками и саботажем.

Сейчас смотрят

Напомним, что санкции Евросоюза против РФ действуют с октября 2024 года и время от времени расширяются, в частности в мае 2025 года, когда в режим ограничений включили финансовых спонсоров дестабилизирующей деятельности и возможность блокирования лицензий на вещание российских СМИ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.