До 9 жовтня 2026 року Рада ЄС продовжила індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Санкції Євросоюзу проти Росії, які були продовжені до 9 жовтня 2026 року, застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії РФ за кордоном. Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. До того ж, фізичним особам заборонений в’їзд і транзит через територію ЄС.

У Раді зауважили, що рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності РФ, зокрема втручанням в інформаційний простір ЄС та країн-партнерів, кібератаками й саботажем.

Нагадаємо, що санкції Євросоюзу проти РФ діють з жовтня 2024 року та час від часу розширюються, зокрема у травні 2025 року, коли до режиму обмежень включили фінансових спонсорів дестабілізуючої діяльності та можливість блокування ліцензій на мовлення російських медіа.

