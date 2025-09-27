В октябре Украина предложит Словакии альтернативные шаги по энергетической поддержке. Речь идет об альтернативе российскому газу и нефти.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в субботу, 27 сентября.

Зеленский об альтернативе газу из РФ для Словакии

Президент отметил, что Украина стремится сохранять нормальные отношения со всеми партнерами в ЕС и странами-членами НАТО, среди которых и Словакия.

Он подчеркнул, что Киев готов поддержать Братиславу в вопросах альтернативных поставок газа и нефти, однако не из России.

– Я договорился с премьер-министром Фицо. Я не против, а наоборот поддерживаю встречу наших правительств, которая состоится, мне кажется, также в октябре. Будет заседание правительств в Словакии, где Украина может предложить и уже предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке. Но если… речь идет не о российской нефти и российском газе, – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина также готова к диалогу с Венгрией, но от Будапешта пока не поступает никаких конкретных шагов – только отдельные медийные сигналы, которые не свидетельствуют о поддержке Украины.

Недавно президент США Дональд Трамп призвал страны ЕС прекратить закупки нефти и газа из РФ. Он сказал, что европейские страны «должны немедленно прекратить все закупки энергии у России, иначе мы все тратим много времени».

Этот вопрос он также обсуждал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, заявив, что хотел бы, чтобы Анкара прекратила покупать российскую нефть.

