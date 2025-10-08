Сирия объявила о полном прекращении огня с курдскими силами после встречи во вторник между президентом Ахмедом аш-Шараа и лидером курдов Мазлумом Абди.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Прекращение огня между Сирией и курдами: что известно

Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что стороны договорились о всеобъемлющем прекращении боевых действий на всех фронтах и согласовали новые позиции размещения войск на севере и северо-востоке страны.

Соглашение вступило в силу сразу после подписания.

Как сообщает AFP, встреча лидеров, на которой был подписан договор, была первой с июля 2025 года.

Во время нее обсуждались вопросы безопасности в рамках договоренностей от 10 марта.

В переговорах также участвовали спецпосланник США по Сирии Том Баррак и глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.

По словам Мазлума Абди, стороны обсудили вопросы политической интеграции, сохранения территориальной целостности Сирии, создания безопасной среды для всех народов страны, а также координацию в борьбе с ИГИЛ.

Перемирие объявили на фоне ожесточенных боев в Алеппо и после проведения первых парламентских выборов в Сирии со времени падения режима Асада.

Эксперты считают, что это соглашение может стать ключевым шагом к стабилизации севера Сирии и дальнейшей интеграции курдских сил в новую политическую систему страны.

