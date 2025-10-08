Сирия подписала мирное соглашение с курдами — подробности договоренностей
Сирия объявила о полном прекращении огня с курдскими силами после встречи во вторник между президентом Ахмедом аш-Шараа и лидером курдов Мазлумом Абди.
Об этом сообщает Al Arabiya.
Прекращение огня между Сирией и курдами: что известно
Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что стороны договорились о всеобъемлющем прекращении боевых действий на всех фронтах и согласовали новые позиции размещения войск на севере и северо-востоке страны.
Соглашение вступило в силу сразу после подписания.
Как сообщает AFP, встреча лидеров, на которой был подписан договор, была первой с июля 2025 года.
Во время нее обсуждались вопросы безопасности в рамках договоренностей от 10 марта.
В переговорах также участвовали спецпосланник США по Сирии Том Баррак и глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.
По словам Мазлума Абди, стороны обсудили вопросы политической интеграции, сохранения территориальной целостности Сирии, создания безопасной среды для всех народов страны, а также координацию в борьбе с ИГИЛ.
Перемирие объявили на фоне ожесточенных боев в Алеппо и после проведения первых парламентских выборов в Сирии со времени падения режима Асада.
Эксперты считают, что это соглашение может стать ключевым шагом к стабилизации севера Сирии и дальнейшей интеграции курдских сил в новую политическую систему страны.