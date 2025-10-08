Сирія оголосила про повне припинення вогню з курдськими силами після зустрічі у вівторок між президентом Ахмедом аш-Шараа та лідером курдів Мазлумом Абді.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Припинення вогню між Сирією та курдами: що відомо

Міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив, що сторони домовилися про всеохопне припинення бойових дій на всіх фронтах та узгодили нові позиції розміщення військ на півночі та північному сході країни.

Угода почала діяти відразу після підписання.

Як повідомляє AFP, зустріч лідерів, на якій було підписано договір, була першою з липня 2025 року.

Під час неї обговорювалися питання безпеки в межах домовленостей від 10 березня.

У переговорах також брали участь спецпосланець США з питань Сирії Том Баррак та голова Центрального командування ЗС США адмірал Бред Купер.

За словами Мазлума Абді, сторони обговорили питання політичної інтеграції, збереження територіальної цілісності Сирії, створення безпечного середовища для всіх народів країни, а також координацію у боротьбі з ІДІЛ.

Перемир’я оголосили на тлі запеклих боїв у Алеппо та після проведення перших парламентських виборів у Сирії від часу падіння режиму Асада.

Експерти вважають, що ця угода може стати ключовим кроком до стабілізації півночі Сирії та подальшої інтеграції курдських сил у нову політичну систему країни.

