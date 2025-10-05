В воскресенье, 5 октября, в Сирии стартовало голосование на первых парламентских выборах после отстранения от власти Башара Асада.

Как сообщает Reuters, избирательный процесс носит косвенный характер и проходит через систему избирательных коллегий.

Парламентские выборы в Сирии: что известно

Около 6 тысяч избирателей формируют региональные коллегии, которые выбирают новых депутатов. Участки работают с 9:00 до 17:00 по местному времени.

Сейчас смотрят

Новая власть под руководством президента Ахмеда аш-Шараа, пришедшего к власти после восстания и падения режима Асада в декабре, стремится укрепить свой контроль над страной, расколотой 14-летней войной и межрелигиозными противостояниями.

По данным агентства, избирательная комиссия, назначенная Шараа, допустила 1 570 кандидатов, которые представили свои программы во время публичных мероприятий и дебатов.

В то же время активной предвыборной кампании практически не было, в городах отсутствуют плакаты и билборды.

Этими выборами будут избраны две трети из 210 депутатов, остальных президент назначит лично. Формирование нового состава парламента ожидается после завершения голосования.

Власти объясняют непрямую систему выборов отсутствием точных демографических данных и массовыми перемещениями населения из-за войны.

В трех провинциях, где проживают национальные меньшинства, голосование перенесли, оставив 19 мест вакантными.

Критики считают, что такая модель не отражает истинной воли народа и слишком централизована.

Аналитики подчеркивают, что именно от 70 депутатов, которых назначит Шараа, зависит, станет ли парламент легитимным и разнообразным, или же останется инструментом для укрепления действующей власти.

Как свергли режим Асада

Напомним, 8 декабря 2024 года сирийские повстанцы заявили об освобождении Дамаска, после чего президент Башар Асад покинул столицу.

По данным Reuters со ссылкой на сервис Flightradar24 и источники в Сирии, самолет Асада мог потерпеть крушение, однако подтверждения этой информации нет.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали тогда заявил, что готов сотрудничать с любым новым руководством, избранным народом, и способствовать мирной передаче власти.

В МИД России сообщили, что после переговоров с представителями сирийских повстанцев Асад решил передать власть мирным путем и покинул страну.

Уже в тот же вечер российские государственные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Асад прибыл в Россию, где получил политическое убежище по решению президента Владимира Путина.

10 декабря 2024 года временным премьером переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года назначили Мохаммеда аль-Башира, который возглавлял «правительство спасения» повстанцев.

Его считают близким соратником лидера группировки Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мохаммеда аль-Джолани.

Сам Ахмед аль-Шараа, известный также как Абу Мухаммад аль-Джолани, был лидером этой группировки, противостоявшей режиму Асада.

29 января 2025 года его объявили президентом Сирии в переходный период.

Напомним, 25 сентября Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.