Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО усиливают давление на Россию для прекращения войны против Украины.

Трамп также выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры между Украиной и РФ.

Об этом он сообщил в Белом доме во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Во время общения лидера США спросили, планирует ли он усиливать давление на Россию для достижения мирного соглашения по Украине.

— Да, мы усиливаем давление. Мы вместе движемся вперед. Мы все активизируемся. НАТО показало себя прекрасно, — отметил Трамп.

Он назвал лидера НАТО Марка Рютте “фантастическим человеком” и подчеркнул, что блок также усиливает давление.

Президент добавил, что США поставляют оружие членам НАТО, значительная часть которого поступает в Украину.

По словам Трампа, решения о дальнейшем распределении вооружений остаются за странами-членами НАТО, однако они покупают оружие у США.

Глава Белого дома в очередной раз выразил надежду на скорейшее проведение переговоров между Украиной и Россией.

— Это ужасная война. Она хуже, чем Вторая мировая… И я думаю, они (Москва и Киев, — Ред.) скоро придут к переговорам, — сказал Трамп.

На вопрос о возможности введения новых санкций против РФ президент США ответил, что это возможно.

Напомним, недавно Трамп заявил, что завершить войну России против Украины может быть сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Он рассказал, что надеялся на скорейшее решение “этого вопроса” (войны в Украине, — Ред.) благодаря хорошим отношениям с Путиным.

Трамп заявил, что разочаровался в президенте РФ.

