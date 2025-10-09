Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та союзники по НАТО посилюють тиск на Росію для припинення війни проти України.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом відбудуться переговори між Україною та РФ.

Про це Трамп повідомив у Білому домі під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Під час спілкування лідера США запитали, чи планує він посилювати тиск на Росію для досягнення мирної угоди щодо України.

– Так, ми посилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово, – зазначив Трамп.

Він назвав лідера НАТО Марка Рютте “фантастичною людиною” та наголосив, що блок також посилює тиск.

Президент додав, що США постачають зброю членам НАТО, значна частина якої надходить до України.

За словами Трампа, рішення щодо подальшого розподілу озброєнь залишаються за країнами-членами НАТО, проте вони купують зброю у США.

Очільник Білого дому вкотре висловив сподівання на швидке проведення перемовин між Україною та Росією.

– Це жахлива війна. Вона є гіршою, ніж Друга світова… І я думаю, вони (Москва і Київ, – Ред.) скоро прийдуть до переговорів, – сказав Трамп.

На запитання щодо можливості запровадження нових санкцій проти РФ президент США відповів, що це можливо.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що завершити війну Росії проти України може бути складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Він розповів, що сподівався на швидке вирішення “цього питання” (війни в Україні, – Ред.) завдяки хорошим стосункам із Путіним.

Трамп заявив, що розчарувався у президенті РФ.

