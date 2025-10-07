Завершить войну России против Украины может быть сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Трамп о завершении войны в Украине

По словам американского президента, соглашение о мире на Ближнем Востоке уже близко к заключению.

После того, как “были убиты десятки миллионов людей”, появился шанс на завершение конфликта в регионе.

При этом Трамп подчеркнул, что война России против Украины продолжается. По его словам, только на прошлой неделе “было убито 7 812 человек”, преимущественно военных.

— Это безумие — просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным, и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток, — отметил президент США.

Попытки Трампа остановить войну в Украине

Напомним, что Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока пытается добиться завершения войны России против Украины.

Он неоднократно контактировал с российским диктатором Путиным, а в августе этого года даже провел личную встречу с ним на Аляске.

Однако Путин отказался от предложений Трампа о перемирии между Украиной и Россией.

Более того, после встречи Кремль усилил удары по гражданской инфраструктуре Украины.

