Завершить войну в Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке – Трамп
Завершить войну России против Украины может быть сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.
Трамп о завершении войны в Украине
По словам американского президента, соглашение о мире на Ближнем Востоке уже близко к заключению.
После того, как “были убиты десятки миллионов людей”, появился шанс на завершение конфликта в регионе.
При этом Трамп подчеркнул, что война России против Украины продолжается. По его словам, только на прошлой неделе “было убито 7 812 человек”, преимущественно военных.
— Это безумие — просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным, и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток, — отметил президент США.
Попытки Трампа остановить войну в Украине
Напомним, что Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока пытается добиться завершения войны России против Украины.
Он неоднократно контактировал с российским диктатором Путиным, а в августе этого года даже провел личную встречу с ним на Аляске.
Однако Путин отказался от предложений Трампа о перемирии между Украиной и Россией.
Более того, после встречи Кремль усилил удары по гражданской инфраструктуре Украины.