Президент США Дональд Трамп совершит поездку в Тель-Авив и Шарм-эль-Шейх, где примет участие в церемонии подписания мирного соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий в секторе Газа.

Об этом стало известно из официального графика главы Белого дома.

Визит Трампа в Израиль и Египет: что известно

Президент США Дональд Трамп отправится в Тель-Авив в воскресенье в 15:30 по времени Вашингтона (22:30 по Киеву) и прибудет в Израиль в понедельник в 09:20 по местному времени.

В Тель-Авиве глава Белого дома проведет встречи с руководством Израиля, семьями заложников, а также выступит с речью в Кнесете.

Около 13:30 того же дня Трамп вылетит в египетский курорт Шарм-эль-Шейх, где примет участие в церемонии официального утверждения мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом.

После мероприятия американский президент вернется в Вашингтон.

Напомним, что 13 октября в Шарм-эль-Шейхе запланировано проведение международного Саммита мира, посвященного урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

В мероприятии примут участие лидеры более 20 государств.

Саммит пройдет под сопредседательством президента Египта и президента США Дональда Трампа.

Участники намерены обсудить механизмы прекращения войны в секторе Газа, а также меры по укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль и ХАМАС обменялись списками израильских заложников и палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в рамках обмена во время переговоров в Египте по плану Трампа о прекращении войны в Газе.

После этого Дональд Трамп назвал вероятную дату обмена заложников между Израилем и ХАМАС — понедельник, 13 октября.

