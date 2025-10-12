Президент США Дональд Трамп здійснить поїздку до Тель-Авіва та Шарм-ель-Шейха, де візьме участь у церемонії підписання мирної угоди, що передбачає припинення бойових дій у секторі Гази.

Про це стало відомо з офіційного графіка глави Білого дому.

Візит Трампа до Ізраїлю та Єгипта: що відомо

Президент США Дональд Трамп вирушить до Тель-Авіва в неділю о 15:30 за часом Вашингтона (22:30 за Києвом) і прибуде до Ізраїлю в понеділок о 09:20 за місцевим часом.

У Тель-Авіві глава Білого дому проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю, родинами заручників, а також виступить із промовою у Кнесеті.

Близько 13:30 того ж дня Трамп вилетить до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх, де візьме участь у церемонії офіційного затвердження мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом.

Після заходу американський президент повернеться до Вашингтона.

Нагадаємо, що 13 жовтня у Шарм-ель-Шейху заплановано проведення міжнародного Саміту миру, присвяченого врегулюванню ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомила канцелярія президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі.

У заході візьмуть участь лідери понад 20 держав.

Саміт пройде під співголовуванням президента Єгипту та президента США Дональда Трампа.

Учасники мають намір обговорити механізми припинення війни в секторі Гази, а також заходи щодо зміцнення стабільності та безпеки на Близькому Сході.

Раніше Ізраїль та ХАМАС обмінялися списками ізраїльських заручників і палестинських в’язнів, які мають бути звільнені в межах обміну під час переговорів в Єгипті щодо плану Трампа про закінчення війни в Газі.

Після цього Дональд Трамп назвав імовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС – понеділок, 13 жовтня.

