В один момент в результате спецоперации киберкорпуса ГУР Минобороны Украины на 66 млн рублей обеднел один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров Орион Телеком.

Кибератака на интернет-провайдера Орион Телеком

Как сообщают агентству Интерфакс-Украина источники в Главном управлении разведки, о кибератаке сибирского интернет-провайдера стало известно из заявления в российскую полицию, которое подала компания.

По данным ГУР, атакованный провайдер сам признал собственный ущерб в размере 66 млн рублей, а также факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР МО. В связи с этим Орион Телеком просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство.

К тому же, согласно законам РФ, провайдеру также, скорее всего, придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных — еще до 15 млн рублей.

Как сообщалось, киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру Орион Телеком еще летом на т.н. “День России”, в тот день работа провайдера была парализована.

Тогда без связи остался закрытый город, который специализируется на добыче урана – Орион Телеком был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрили жалобами недовольных россиян, которые информировали об отсутствии интернета и телевидения.

В украинской разведке сообщают, что сети провайдера активно применялись российскими силовыми структурами для агрессии против Украины.

