Посольство Украины в Ирландии получило 15 октября сообщение от Службы по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) о трагической смерти гражданина Украины Вадима Давиденко.

Подросток погиб после инцидента, в ходе которого ему было нанесено смертельное ножевое ранение.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Посольства Украины в Ирландии в Facebook.

Убийство украинского подростка в Ирландии

— Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Вадима в это время невыразимой утраты. Посольство поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии, которая расследует обстоятельства трагедии. Мы также находимся на связи с семьей погибшего. По информации Гарды (Национальная полиция Ирландии, — Ред.), следственные действия продолжаются. О результатах будет сообщено семье Вадима и посольству, — говорится в заявлении посольства.

Диппредставительство оказывает необходимую помощь семье погибшего и участвует в подготовке к репатриации тела Вадима Давиденко в Украину.

Также представители посольства остаются в постоянном контакте с ирландскими правоохранительными органами и семьей парня.

Что известно о смерти Вадима Давиденко

Как ранее сообщило издание The Irish Times, в столице Ирландии Дублине в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток из Украины.

Инцидент произошел в среду, 15 октября, в жилом комплексе Grattan Wood, который используется как центр экстренного размещения.

Около 11:00 полиция и службы экстренной помощи получили вызов о ранении ножом. На месте они обнаружили тяжело раненого украинского парня.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция задержала другого подростка-иностранца, который также имел порезы. Его доставили в больницу, где подтвердили, что угрозы жизни нет.

Кроме того, еще одну женщину с ранениями госпитализировали. По предварительным данным, погибший и раненый подростки были знакомы.

