Посольство України в Ірландії отримало 15 жовтня повідомлення від Служби у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну смерть громадянина України Вадима Давиденка.

Підліток загинув після інциденту, у ході якого йому було завдано смертельного ножового поранення.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці Посольства України в Ірландії у Facebook.

Вбивство українського підлітка в Ірландії

– Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати. Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії, яка розслідує обставини трагедії. Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого. За інформацією Гарди (Національна поліція Ірландії, – Ред.), слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та посольство, – йдеться у заяві посольства.

Диппредставництво надає необхідну допомогу родині загиблого та бере участь у підготовці до репатріації тіла Вадима Давиденка до України.

Також представники посольства залишаються у постійному контакті з ірландськими правоохоронними органами та родиною хлопця.

Що відомо про смерть Вадима Давиденка

Як раніше повідомило видання The Irish Times, у столиці Ірландії Дубліні внаслідок ножового поранення загинув 17-річний підліток з України.

Інцидент стався у середу, 15 жовтня, у житловому комплексі Grattan Wood, який використовується як центр екстреного розміщення.

Близько 11:00 поліція та служби екстреної допомоги отримали виклик про поранення ножем. На місці вони виявили важкопораненого українського хлопця.

Попри зусилля медиків, постраждалий помер на місці події.

Поліція затримала іншого підлітка-іноземця, який також мав порізи. Його доставили до лікарні, де підтвердили, що загрози життю немає.

Крім того, ще одну жінку з пораненнями госпіталізували. За попередніми даними, загиблий і поранений підлітки були знайомі.

