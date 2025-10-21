Отказ Кремля от немедленного прекращения огня на Украине, по всей видимости, поставил под угрозу встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, заявили европейские дипломаты.

Позиция Путина относительно войны ставят под угрозу его встречу с Трампом

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлено, сообщил корреспондент Гарретт Хааке.

— Первый телефонный разговор между министром Рубио и министром иностранных дел Лавровым был “продуктивным”, но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, — написал он в соцсети X.

Журналист Барак Равид сообщил в X, что “Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется”.

Подготовка к саммиту зашла в тупик: стороны отложили подготовительную встречу госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пишет Reuters.

Вчера, 20 октября, Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил во вторник, что пока преждевременно говорить о сроках их личной встречи.

Отмечается, что ни одна из сторон публично не отказалась от планов встречи Трампа с Путиным. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник посетил Вашингтон, где написал в Facebook: “Нас ждут серьезные дни”.

— Полагаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не удастся заключить сделку», — сказал один из европейский дипломата.

Россияне “вовсе не изменили свою позицию и не собираются оставаться на месте”, заявил второй дипломат.

Напомним, что Трамп, который на прошлой неделе разговаривал по телефону с Путиным и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что намерен провести саммит с российским лидером в столице Венгрии Будапеште в течение двух недель, чтобы попытаться положить конец войне.

