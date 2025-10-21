Текущая линия столкновения должна быть отправной точкой переговоров, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы.

Заявление Зеленского и лидеров Европы относительно войны

Тактика затягивания Россией переговорного процесса демонстрирует, что Украина — единственная сторона, серьезно настроенная на мир.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Польши Дональда Туска, главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен и других.

— Мы все едины в стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий и о том, что нынешняя линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой, — говорится в заявлении.

Отмечается, что есть четкое понимание того, что Украина должна занимать максимально сильную позицию – до, во время и после любого перемирия.

— Мы должны усилить давление на экономику и оборонную промышленность России, пока Путин не будет готов к миру. Мы разрабатываем меры по использованию доходов от замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ресурсы, — говорят лидеры.

Напомним, что главы европейских государств встретятся позднее на этой неделе в Европейском совете и в формате Коалиции желающих, чтобы обсудить, как продолжить эту работу и оказать дальнейшую поддержку Украине.

