США направляют крупнейший в мире военный корабль в сторону Карибского бассейна, что знаменует серьезную эскалацию в кампании против наркоторговцев в этом регионе.

Об этом пишет ВВС.

США направили авианосец в Карибский бассейн

Министр обороны Пит Хэгсет приказал в пятницу, 24 октября, переместить авианосец USS Gerald R. Ford, который способен перевозить до 90 летательных аппаратов, из Средиземного моря в воды вблизи Латинской Америки.

Сейчас смотрят

В последние недели США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне — сейчас оно включает еще восемь военных кораблей, атомную подводную лодку и самолеты F-35.

Кроме того, американские силы наносят авиаудары по судам, которые, по их словам, принадлежат наркоторговцам.

Один из таких ударов произошел в пятницу — тогда, по словам Хегсета, было уничтожено “шесть мужчин-наркотеррористов”.

Операция состоялась в Карибском море — против судна, которое, по словам Хэгсета, принадлежало преступной организации Поезд в Арагуа (Tren de Aragua).

Хэгсет опубликовал в сети X видео удара: на нем сначала видна лодка в прицеле, после чего она взрывается в облаке дыма.

Между тем Пентагон сообщил, что авианосец USS Gerald R. Ford будет развернут в зоне ответственности Южного командования США, которая охватывает Центральную и Южную Америку, а также Карибский регион.

— Дополнительные силы усилят имеющиеся возможности для пресечения наркотрафика и для ослабления и ликвидации транснациональных преступных организаций, — заявил пресс-секретарь Шон Парнелл.

Последний раз авианосец публично передавал свои координаты три дня назад у побережья Хорватии, в Адриатическом море.

Его развертывание означает существенную эскалацию военного присутствия США в регионе.

Оно также, вероятно, усилит напряженность с Венесуэлой, правительство которой Вашингтон давно обвиняет в укрывательстве наркоторговцев.

Авианосец может перевозить различные типы самолетов — боевые, транспортные и разведывательные. Его первое долгосрочное развертывание состоялось в 2023 году.

Пока неизвестно, какие корабли будут сопровождать авианосец во время перехода в регион, однако он может действовать в составе ударной группы, в которую входят эсминцы с ракетным вооружением и другим оборудованием.

Борьба Трампа с наркотрафиком

В течение последних недель США нанесли ряд ударов по лодкам в рамках кампании, которую президент Дональд Трамп назвал попыткой сократить наркотрафик.

Авиаудар, объявленный в пятницу, стал уже десятым, который администрация Трампа нанесла по предполагаемым наркоторговцам с начала сентября.

Большинство из них произошли у побережья Южной Америки, в Карибском море, но 21 и 22 октября удары также были нанесены в Тихом океане.

Члены Конгресса США (как демократы, так и республиканцы) выразили обеспокоенность по поводу законности этих ударов и полномочий президента отдавать такие приказы.

10 сентября 25 сенаторов-демократов обратились к Белому дому, утверждая, что администрация несколькими днями ранее нанесла удар по судну “без доказательств того, что лица на борту или груз представляли угрозу для Соединенных Штатов”.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки заявил, что такие удары требуют одобрения Конгресса.

Трамп ответил, что имеет законное право отдавать такие приказы, и объявил Tren de Aragua террористической организацией.

— Мы имеем право это делать, а если действие будет происходить на суше, тогда, возможно, вернемся в Конгресс, — сказал Трамп журналистам в Белом доме в среду.

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил: Если кто-то не хочет видеть, как взрываются лодки с наркотиками, перестаньте отправлять наркотики в Соединенные Штаты.

Шесть человек погибли во время операции, о которой Хэгсет сообщил в пятницу, в результате чего общее число убитых в результате американских ударов достигло по меньшей мере 43 человек.

Аналитики считают, что эти удары направлены не только против наркоторговцев, но и на усиление военного давления на правительство президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

Мадуро — давний противник Трампа, который неоднократно обвинял американского лидера в руководстве наркоторговой организацией, что Трамп отрицает.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.