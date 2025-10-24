США перебросили крупнейший в мире авианосец в Карибский бассейн
США направляют крупнейший в мире военный корабль в сторону Карибского бассейна, что знаменует серьезную эскалацию в кампании против наркоторговцев в этом регионе.
Об этом пишет ВВС.
США направили авианосец в Карибский бассейн
Министр обороны Пит Хэгсет приказал в пятницу, 24 октября, переместить авианосец USS Gerald R. Ford, который способен перевозить до 90 летательных аппаратов, из Средиземного моря в воды вблизи Латинской Америки.
В последние недели США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне — сейчас оно включает еще восемь военных кораблей, атомную подводную лодку и самолеты F-35.
Кроме того, американские силы наносят авиаудары по судам, которые, по их словам, принадлежат наркоторговцам.
Один из таких ударов произошел в пятницу — тогда, по словам Хегсета, было уничтожено “шесть мужчин-наркотеррористов”.
Операция состоялась в Карибском море — против судна, которое, по словам Хэгсета, принадлежало преступной организации Поезд в Арагуа (Tren de Aragua).
Хэгсет опубликовал в сети X видео удара: на нем сначала видна лодка в прицеле, после чего она взрывается в облаке дыма.
Между тем Пентагон сообщил, что авианосец USS Gerald R. Ford будет развернут в зоне ответственности Южного командования США, которая охватывает Центральную и Южную Америку, а также Карибский регион.
— Дополнительные силы усилят имеющиеся возможности для пресечения наркотрафика и для ослабления и ликвидации транснациональных преступных организаций, — заявил пресс-секретарь Шон Парнелл.
Последний раз авианосец публично передавал свои координаты три дня назад у побережья Хорватии, в Адриатическом море.
Его развертывание означает существенную эскалацию военного присутствия США в регионе.
Оно также, вероятно, усилит напряженность с Венесуэлой, правительство которой Вашингтон давно обвиняет в укрывательстве наркоторговцев.
Авианосец может перевозить различные типы самолетов — боевые, транспортные и разведывательные. Его первое долгосрочное развертывание состоялось в 2023 году.
Пока неизвестно, какие корабли будут сопровождать авианосец во время перехода в регион, однако он может действовать в составе ударной группы, в которую входят эсминцы с ракетным вооружением и другим оборудованием.
Борьба Трампа с наркотрафиком
В течение последних недель США нанесли ряд ударов по лодкам в рамках кампании, которую президент Дональд Трамп назвал попыткой сократить наркотрафик.
Авиаудар, объявленный в пятницу, стал уже десятым, который администрация Трампа нанесла по предполагаемым наркоторговцам с начала сентября.
Большинство из них произошли у побережья Южной Америки, в Карибском море, но 21 и 22 октября удары также были нанесены в Тихом океане.
Члены Конгресса США (как демократы, так и республиканцы) выразили обеспокоенность по поводу законности этих ударов и полномочий президента отдавать такие приказы.
10 сентября 25 сенаторов-демократов обратились к Белому дому, утверждая, что администрация несколькими днями ранее нанесла удар по судну “без доказательств того, что лица на борту или груз представляли угрозу для Соединенных Штатов”.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки заявил, что такие удары требуют одобрения Конгресса.
Трамп ответил, что имеет законное право отдавать такие приказы, и объявил Tren de Aragua террористической организацией.
— Мы имеем право это делать, а если действие будет происходить на суше, тогда, возможно, вернемся в Конгресс, — сказал Трамп журналистам в Белом доме в среду.
Государственный секретарь США Марко Рубио добавил: Если кто-то не хочет видеть, как взрываются лодки с наркотиками, перестаньте отправлять наркотики в Соединенные Штаты.
Шесть человек погибли во время операции, о которой Хэгсет сообщил в пятницу, в результате чего общее число убитых в результате американских ударов достигло по меньшей мере 43 человек.
Аналитики считают, что эти удары направлены не только против наркоторговцев, но и на усиление военного давления на правительство президента Николаса Мадуро в Венесуэле.
Мадуро — давний противник Трампа, который неоднократно обвинял американского лидера в руководстве наркоторговой организацией, что Трамп отрицает.