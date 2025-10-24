США направляють найбільший у світі військовий корабель у бік Карибського басейну, що знаменує серйозну ескалацію в кампанії проти наркоторговців у цьому регіоні.

Про це пише ВВС.

США направили авіаносець у Карибський басейн

Міністр оборони Піт Гегсет наказав у п’ятницю, 24 жовтня, перемістити авіаносець USS Gerald R. Ford, який здатен перевозити до 90 літальних апаратів, із Середземного моря до вод поблизу Латинської Америки.

Зараз дивляться

Останніми тижнями США посилюють військову присутність у Карибському басейні – зараз вона включає ще вісім військових кораблів, атомний підводний човен і літаки F-35.

Крім того, американські сили завдають авіаударів по суднах, які, за їхніми словами, належать наркоторговцям.

Один із таких ударів відбувся в п’ятницю – тоді, за словами Гегсета, було знищено “шестеро чоловіків-наркотерористів”.

Операція відбулася в Карибському морі – проти судна, яке, за словами Гегсета, належало злочинній організації Потяг до Арагуа (Tren de Aragua).

Гегсет опублікував у мережі X відео удару: на ньому спершу видно човен у прицілі, після чого він вибухає у хмарі диму.

Тим часом Пентагон повідомив, що авіаносець USS Gerald R. Ford буде розгорнутий у зоні відповідальності Південного командування США, яка охоплює Центральну та Південну Америку, а також Карибський регіон.

– Додаткові сили посилять наявні можливості для переривання наркотрафіку та для послаблення й ліквідації транснаціональних злочинних організацій, – заявив речник Шон Парнелл.

Останній раз авіаносець публічно передавав свої координати три дні тому біля узбережжя Хорватії, в Адріатичному морі.

Його розгортання означає суттєву ескалацію військової присутності США в регіоні.

Воно також, ймовірно, посилить напруження з Венесуелою, уряд якої Вашингтон давно звинувачує в укритті наркоторговців.

Авіаносець може перевозити різні типи літаків – бойові, транспортні та розвідувальні. Його перше довгострокове розгортання відбулося у 2023 році.

Поки що невідомо, які кораблі супроводжуватимуть авіаносець під час переходу до регіону, однак він може діяти у складі ударної групи, до якої входять есмінці з ракетним озброєнням та іншим обладнанням.

Боротьба Трампа з наркотрафіком

Протягом останніх тижнів США здійснили низку ударів по човнах у рамках кампанії, яку президент Дональд Трамп назвав спробою скоротити наркотрафік.

Авіаудар, оголошений у п’ятницю, став уже десятим, який адміністрація Трампа завдала по ймовірних наркоторговцях із початку вересня.

Більшість із них відбулися біля узбережжя Південної Америки, у Карибському морі, але 21 і 22 жовтня удари також було нанесено в Тихому океані.

Члени Конгресу США (демократи, так і республіканці) висловили занепокоєння щодо законності цих ударів і повноважень президента віддавати такі накази.

10 вересня 25 сенаторів-демократів звернулися до Білого дому, стверджуючи, що адміністрація кількома днями раніше завдала удару по судну “без доказів того, що особи на борту або вантаж становили загрозу для Сполучених Штатів”.

Сенатор-республіканець Ренд Пол із Кентуккі заявив, що такі удари потребують схвалення Конгресу.

Трамп відповів, що має законне право віддавати такі накази, і оголосив Tren de Aragua терористичною організацією.

– Ми маємо право це робити, а якщо дія відбуватиметься на суходолі, тоді, можливо, повернемось до Конгресу, – сказав Трамп журналістам у Білому домі в середу.

Державний секретар США Марко Рубіо додав: Якщо хтось не хоче бачити, як вибухають човни з наркотиками, перестаньте відправляти наркотики до Сполучених Штатів.

Шестеро загиблих під час операції, про яку Гегсет повідомив у п’ятницю, доводять загальну кількість убитих унаслідок американських ударів щонайменше до 43 осіб.

Аналітики вважають, що ці удари спрямовані не лише проти наркоторговців, а й на посилення військового тиску на уряд президента Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Мадуро – давній противник Трампа, який неодноразово звинувачував американського лідера у керівництві наркоторговельною організацією, що Трамп заперечує.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.