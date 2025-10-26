В русских школах планируют провести занятия, воспроизводящие образовательный процесс периода Второй мировой войны.

В школах РФ воспроизведут обучение времен Второй мировой

Учеников будут обучать пользоваться логарифмической линейкой и пером с чернильницей, якобы для “погружения в школьную жизнь времен Великой Отечественной войны”.

Мероприятие организуют в рамках проекта “учителя победы”, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В Центре отмечают, что подобные инициативы являются составной частью кремлевской политики милитаризации детства.

Российские власти системно формируют среди детей культ “великой победы”, превращая школу в инструмент идеологического воспитания.

– Такой урок истории не имеет ничего общего с осмыслением событий времен Второй мировой. Под видом памяти о войне детей приучают воспринимать вооруженную агрессию как естественное состояние своего государства, а военную службу – как жизненный идеал, – отметили в ЦПИ.

Специалисты Центра добавляют, что образование в демократических странах открывает детям путь в будущее, к знаниям и технологиям, в то время как российская система наоборот тянет школьников в прошлое, основанное на мифах, пропаганде и военной истерии.

– И, возможно, именно этим режим лишает своих детей достойного будущего, – подытожили в ЦПИ.

Ранее в ЦПИ сообщали, что у Кремля возникли сомнения о том, готовы ли россияне голосовать за участников полномасштабной войны против Украины на фоне подготовки к выборам в Государственную думу РФ в 2026 году.

