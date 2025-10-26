ЦПД: Росія мілітаризує дітей через шкільні “уроки історії” часів Другої світової
У російських школах планують провести заняття, що відтворюють освітній процес періоду Другої світової війни.
У школах РФ відтворять навчання часів Другої світової
Учнів навчатимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею, нібито для “занурення у шкільне життя часів великої вітчизняної війни”.
Цей захід організують у межах проєкту “вчителі перемоги”, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У Центрі зазначають, що подібні ініціативи є складовою кремлівської політики мілітаризації дитинства.
Російська влада системно формує серед дітей культ “вєлікой побєди”, перетворюючи школу на інструмент ідеологічного виховання.
– Такий урок історії не має нічого спільного з осмисленням подій часів Другої світової. Під виглядом пам’яті про війну дітей привчають сприймати збройну агресію як природний стан своєї держави, а військову службу – як життєвий ідеал, – наголосили у ЦПД.
Фахівці Центру додають, що освіта у демократичних країнах відкриває дітям шлях у майбутнє, до знань і технологій, тоді як російська система навпаки тягне школярів у минуле, засноване на міфах, пропаганді та воєнній істерії.
– І, можливо, саме цим режим позбавляє своїх дітей гідного майбутнього, – підсумували в ЦПД.
