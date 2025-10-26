У російських школах планують провести заняття, що відтворюють освітній процес періоду Другої світової війни.

У школах РФ відтворять навчання часів Другої світової

Учнів навчатимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею, нібито для “занурення у шкільне життя часів великої вітчизняної війни”.

Цей захід організують у межах проєкту “вчителі перемоги”, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У Центрі зазначають, що подібні ініціативи є складовою кремлівської політики мілітаризації дитинства.

Російська влада системно формує серед дітей культ “вєлікой побєди”, перетворюючи школу на інструмент ідеологічного виховання.

– Такий урок історії не має нічого спільного з осмисленням подій часів Другої світової. Під виглядом пам’яті про війну дітей привчають сприймати збройну агресію як природний стан своєї держави, а військову службу – як життєвий ідеал, – наголосили у ЦПД.

Фахівці Центру додають, що освіта у демократичних країнах відкриває дітям шлях у майбутнє, до знань і технологій, тоді як російська система навпаки тягне школярів у минуле, засноване на міфах, пропаганді та воєнній істерії.

– І, можливо, саме цим режим позбавляє своїх дітей гідного майбутнього, – підсумували в ЦПД.

Раніше у ЦПД повідомляли, що у Кремлі виникли сумніви про те, чи готові росіяни голосувати за учасників повномасштабної війни проти України на тлі підготовки до виборів до Державної думи РФ у 2026 році.

