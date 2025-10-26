У Кремлі виникли сумніви про те, чи готові росіяни голосувати за учасників повномасштабної війни проти України на тлі підготовки до виборів до Державної думи РФ у 2026 році.

Чи голосуватимуть росіяни на виборах за учасників війни

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вирішили про всяк випадок перевірити настрої населення, попри спроби Кремля здійснювати героїзацію учасників війни проти України.

Мета соціологів – з’ясувати, чи не відштовхне російських виборців велика кількість учасників війни у партійних списках.

Зараз дивляться

– У Москві добре розуміють: “ветерани” – не романтизовані герої, а люди зі зброєю, зокрема колишні ув’язнені, які можуть стати каталізатором зростання злочинності, соціальної напруженості й політичної дестабілізації, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Центрі протидії дезінформації, учасники війни проти України можуть становити пряму загрозу для стабільності режиму Путіна.

У Кремлі розраховують, що учасники війни, отримавши депутатські мандати, будуть лояльними до російської влади та стануть комунікаторами з військовими, коли ті почнуть масово повертатися з фронту.

У Центрі протидії дезінформації стверджують, що багатьох російських “ветеранів”, які декларують участь у бойових діях, насправді ніколи не були на фронті. Але Кремлю використовує ці списки, щоб створити ілюзію більшої бойової участі та мобілізації.

У 2026 році близько 70-80 учасників війни можуть потрапити до Державної думи Росії за різними програмами. У такий спосіб Росія прагне утримати під контролем тих, хто може стати загрозою режиму після повернення з фронту.

Крім цього, як стверджують у Центрі протидії дезінформації, російська публічна імітація турботи про “ветеранів” має на меті створити ілюзію наявності “соціального ліфта”, яким може стати участь у повномасштабній війні проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.