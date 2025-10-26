В Гонконге зафиксирован первый случай местного заражения вирусом чикунгунья — болезнью, которая передается через укусы комаров и может вызывать изнурительную боль в суставах, которая длится годами.

Это повышает риск дальнейшего распространения инфекции в городе, пишет Bloomberg.

Вирус чикунгунья: первый случай зафиксирован в Гонконге

Пациентка — 82-летняя женщина, проживающая в районе Вонг Тай Син.

18 октября у нее появились отеки и боль в лодыжках, а через несколько дней — лихорадка и боль в суставах рук и ног. Об этом сообщило городское управление здравоохранения в воскресенье, 26 октября.

Женщина путешествовала в провинцию Гуандун в Китае в конце августа, однако не выезжала за границу в период инкубации вируса.

Это дало основания органам здравоохранения Гонконга сделать вывод, что заражение произошло на местном уровне.

В Китае, особенно на юге страны, наблюдается вспышка инфекции чикунгунья.

По состоянию на 27 сентября в провинции Гуандун зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Это — крупнейшая вспышка вируса на материковом Китае с тех пор, как он впервые появился там почти два десятилетия назад.

Какие симптомы вируса чикунгунья

По данным ВОЗ, вирус чикунгунья, впервые идентифицированный в 1952 году в Танзании, передается человеку через укусы инфицированных комаров.

Болезнь вызывает лихорадку и сильную боль в суставах. Она может сопровождаться головной болью, болью в мышцах, рвотой и усталостью.

Вирус не передается непосредственно от человека к человеку. Инфекция может распространяться, если зараженного человека укусит комар, который затем кусает других людей.

В этом году в Гонконге зарегистрировано 46 случаев чикунгуньи, все из которых были завезены.

Департамент продовольствия и санитарии окружающей среды города усилил меры по контролю за популяцией комаров еще с лета.

В частности, были проведены опрыскивания территорий, устранены стоячие водоемы и применялись инсектициды.

