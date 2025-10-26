У Гонконзі зафіксовано перший випадок місцевого зараження вірусом чикунгунья – хворобою, що передається через укуси комарів і може спричиняти виснажливий біль у суглобах, який триває роками.

Це підвищує ризик подальшого поширення інфекції в місті, пише Bloomberg.

Вірус чикунгунья: що відомо про зараження у Гонконзі

Пацієнтка – 82-річна жінка, яка проживає у районі Вонг Тай Сін.

Зараз дивляться

18 жовтня в неї з’явилися набряки та біль у щиколотках, а через кілька днів – гарячка та біль у суглобах рук і ніг. Про це повідомило міське управління охорони здоров’я у неділю, 26 жовтня.

Жінка подорожувала до провінції Ґуандун у Китаї наприкінці серпня, однак не виїжджала за кордон у період інкубації вірусу.

Це дало підстави органам охорони здоров’я Гонконгу зробити висновок, що зараження відбулося на місцевому рівні.

У Китаї, особливо на півдні країни, спостерігається спалах інфекції чикунгунья.

Станом на 27 вересня у провінції Ґуандун зареєстровано понад 16 тис. випадків зараження, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Це – найбільший спалах вірусу на материковому Китаї відтоді, як він уперше з’явився там майже два десятиліття тому.

Які симптоми вірусу чикунгунья

За даними ВООЗ, вірус чикунгунья, вперше ідентифікований у 1952 році в Танзанії, передається людині через укуси інфікованих комарів.

Хвороба спричиняє гарячку та сильний біль у суглобах. Вона може супроводжуватися головним болем, болем у м’язах, блюванням і втомою.

Вірус не передається безпосередньо від людини до людини. Інфекція може поширюватися, якщо заражену особу вкусить комар, який потім кусає інших людей.

Цього року в Гонконгу зареєстровано 46 випадків чикунгунья, усі з яких були завезеними.

Департамент продовольства та санітарії довкілля міста посилив заходи з контролю за популяцією комарів ще з літа.

Зокрема, були проведені обприскування територій, усунуті стоячі водойми та застосовувалися інсектициди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.