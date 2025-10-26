Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует повысить тарифы на импорт канадских товаров еще на 10% в ответ на телевизионную рекламу с критикой американских тарифов, транслируемую провинцией Онтарио.

Об этом сообщает NBC News.

Трамп может повысить пошлину для канадских товаров из-за рекламы

Реклама, использовавшая цитаты экс-президента США Рональда Рейгана, разозлила Трампа, обвинившего Канаду в “искажении фактов” и пригрозившего прекратить торговые переговоры.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд пообещал, что реклама будет снята после выходных. Она вышла в эфир в пятницу вечером во время первой игры мировой серии.

– Их рекламу должны были немедленно удалить, но они позволили ей показываться минувшей ночью во время мировой серии, зная, что это мошенничество, – написал Трамп в Truth Social во время перелета в Малайзию на борту Air Force One.

Президент заявил, что в ответ на враждебные действия Канада получит дополнительную 10-процентную пошлину.

– Из-за их серьезного извращения фактов и враждебных действий я увеличиваю тариф на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас, – подчеркнул Трамп.

Пока неизвестно, какие именно юридические механизмы Трамп планирует использовать для введения дополнительных пошлин, а также когда решение может вступить в силу. Белый дом не дал комментариев относительно деталей инициативы.

Министр Канады Доминик Леблан заявил, что ответственность за торговые переговоры лежит на федеральном правительстве, а не на провинциальных лидерах.

– Лучше добиться прогресса можно путем прямого взаимодействия с администрацией США, – сказал Леблан.

Премьер Канады Марк Карни, пытающийся снизить экономическое напряжение в отношениях с Вашингтоном, пока не прокомментировал заявления Трампа. Экономика Канады остается уязвимой, ведь более 75% ее экспорта идет в США, а ежедневно двусторонний товарооборот превышает 3,6 млрд канадских долларов.

Даг Форд в пятницу подтвердил, что реклама будет продолжаться до конца выходных, после чего будет снята.

– Нашим намерением всегда было начать разговор о том, какую экономику хотят построить американцы и о влиянии тарифов на работников и бизнес. Мы добились своей цели, охватив американскую аудиторию на самом высоком уровне, – написал Форд, добавив, что Канада и США остаются соседями, друзьями и союзниками.

Между тем, Трамп заявил, что реклама исказила позицию Рейгана, который, по его мнению, поддерживал политику тарифов. Однако исторически известно, что в своих выступлениях Рейган наоборот предостерег от чрезмерного протекционизма.

Президент также высказал предположение, что реклама могла быть попыткой повлиять на решение Верховного суда США, который в скором времени будет рассматривать вопрос о полномочиях по введению масштабных тарифов — ключевого элемента его экономической политики.

Трамп и Карни будут на саммите АСЕАН в Малайзии, однако американский лидер уже заявил журналистам, что не планирует личной встречи со своим канадским коллегой.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что Дональд Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой после скандальной рекламы с цитатами экс-президента США Рональда Рейгана.

