Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем выходят на завершающую стадию, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Торговое соглашение между США и Китаем

По его словам, стороны работают над финальными деталями потенциального соглашения, которое вскоре рассмотрят президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин.

Грир, который вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом провел в Куала-Лумпуре серию встреч с китайскими чиновниками, сообщил, что стороны договорились о рамочных условиях для дальнейшей дискуссии на уровне лидеров.

Ожидается, что предстоящая встреча Трампа и Си будет иметь важное значение для глобальной экономики, учитывая длительную торговую напряженность между двумя странами.

– Я думаю, что мы переходим к окончательным деталям соглашения, которое лидеры смогут рассмотреть и решить, хотят ли они его заключить вместе, – сказал Грир журналистам, охарактеризовав обсуждения как широкомасштабные и конструктивные.

Он также отметил, что среди ключевых тем переговоров были вопросы, связанные с редкоземельными минералами – стратегически важными ресурсами для обеих экономик.

– Мы провели достаточно конструктивные дискуссии с нашими китайскими коллегами. Мы считаем, что приближаемся к точке, когда есть что-то, что можем представить лидерам, – добавил Грир.

По его словам, переговорщики “приближаются к тому моменту, когда лидеры проведут очень продуктивную встречу на следующей неделе”.

Причем здесь Тайвань

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что Тайваню не стоит беспокоиться о предстоящих торговых переговорах между США и Китаем в Малайзии.

– Я не думаю, что вы увидите какое-нибудь торговое соглашение, если людей беспокоит то, что мы получим какое-то торговое соглашение или льготный режим в торговле в обмен на уход от Тайваня, – сказал Рубио журналистам.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что готов пойти на определенные уступки, выразив уверенность в возможности достижения соглашения.

– Они должны пойти на уступки. Думаю, мы тоже. Мы установили для них тариф в размере 157%. Я не думаю, что это для них приемлемо и они хотят его снизить. А мы хотим от них определенных вещей, – отметил Трамп журналистам на борту Air Force One.

Он добавил, что видит “очень хороший шанс заключить очень всеобъемлющее соглашение”, которое может снизить напряжение в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

