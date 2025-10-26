Президент США Дональд Трамп заявив, що планує підвищити тарифи на імпорт канадських товарів ще на 10% у відповідь на телевізійну рекламу з критикою американських тарифів, яку транслювала провінція Онтаріо.

Про це повідомляє NBC News.

Трамп може підвищити мито для Канадських товарів через рекламу

Реклама, що використовувала цитати екс-президента США Рональда Рейгана, розлютила Трампа, який звинуватив Канаду у “спотворенні фактів” і пригрозив припинити торговельні переговори.

Прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд пообіцяв, що реклама буде знята після вихідних. В

она вийшла в ефір у п’ятницю ввечері під час першої гри Світової серії.

– Їхню рекламу мали негайно видалити, але вони дозволили їй показуватися минулої ночі під час Світової серії, знаючи, що це шайхрайство, — написав Трамп у Truth Social під час перельоту до Малайзії на борту Air Force One.

Президент заявив, що у відповідь на ворожі дії Канада отримає додаткове 10-відсоткове мито.

– Через їхнє серйозне перекручування фактів та ворожі дії я збільшую тариф на Канаду на 10% понад те, що вони сплачують зараз, – наголосив Трамп.

Поки що невідомо, які саме юридичні механізми Трамп планує використати для запровадження додаткових мит, а також коли рішення може набрати чинності. Білий дім не надав коментарів щодо деталей ініціативи.

Міністр Канади Домінік Леблан заявив, що відповідальність за торговельні переговори лежить на федеральному уряді, а не на провінційних лідерах.

– Найкраще досягти прогресу можна шляхом прямої взаємодії з адміністрацією США, – сказав Леблан.

Прем’єр Канади Марк Карні, який намагається знизити економічну напругу у відносинах з Вашингтоном, поки що не прокоментував заяви Трампа. Економіка Канади залишається вразливою, адже понад 75% її експорту йде до США, а щодня двосторонній товарообіг перевищує 3,6 мільярда канадських доларів.

Даг Форд у п’ятницю підтвердив, що реклама триватиме до кінця вихідних, після чого буде знята.

– Нашим наміром завжди було розпочати розмову про те, яку економіку хочуть побудувати американці, та про вплив тарифів на працівників і бізнес. Ми досягли своєї мети, охопивши американську аудиторію на найвищому рівні, – написав Форд, додавши, що Канада та США залишаються сусідами, друзями та союзниками.

Тим часом Трамп заявив, що реклама спотворила позицію Рейгана, який, на його думку, підтримував політику тарифів. Однак історично відомо, що у своїх виступах Рейган, навпаки, застерігав від надмірного протекціонізму.

Президент також висловив припущення, що реклама могла бути спробою вплинути на рішення Верховного суду США, який незабаром розглядатиме питання про його повноваження щодо запровадження масштабних тарифів – ключового елемента його економічної політики.

Трамп і Карні невдовзі прибудуть на саміт АСЕАН у Малайзії, однак американський лідер вже заявив журналістам, що не планує особистої зустрічі зі своїм канадським колегою.

