НАТО поддерживает тесную связь с правительством США относительно размещения американских войск в Европе после того, как Вашингтон уведомил союзников о планах сокращения контингента на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщает Reuters.

США сокращают контингент в ЕС: что известно

– НАТО и Соединенные Штаты находятся в тесной координации по численности наших сил, чтобы гарантировать, что Североатлантический союз сохранит свою мощную способность к сдерживанию и обороне. США заранее сообщили НАТО об этой корректировке, — заявил представитель военного блока в среду.

Он подчеркнул, что изменения в численности американских войск — не исключительное явление и даже после сокращения присутствие США в Европе останется большим, чем в предыдущие годы.

Ранее стало известно, что США приступили к масштабному сокращению военного присутствия в Восточной Европе.

В частности, около 800 американских военнослужащих отзывают из Румынии, а также планируется уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

27 октября НАТО официально подтвердило решение о выводе части американских сил из Румынии.

Подразделения США дислоцированы на базах Михаила Когелничана, Девесела и Кимпия-Турзий, однако пока не уточняется, какой именно базы коснется сокращение.

В то же время в Польше заявили, что не получали официального уведомления о возможном уменьшении численности американских военных на своей территории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении уменьшить американский контингент в Европе на 20%.

Весной европейские партнеры выражали обеспокоенность, что их могут не предупредить заранее о выводе тысяч американских военных и они узнают об этом из СМИ.

