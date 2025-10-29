США зменшують контингент у Європі: в НАТО запевнили, що обороноздатність блоку збережена
НАТО підтримує тісний зв’язок із урядом США щодо розміщення американських військ у Європі після того, як Вашингтон повідомив союзників про плани скоротити контингент на східному фланзі Альянсу.
Про це повідомляє Reuters.
США скорочують контингент у ЄС: що відомо
– НАТО та Сполучені Штати перебувають у тісній координації стосовно чисельності наших сил, щоб гарантувати, що Альянс збереже свою потужну здатність до стримування та оборони. США заздалегідь повідомили НАТО про це коригування, – заявив представник військового блоку у середу.
Він наголосив, що зміни у чисельності американських військ — не виняткове явище і навіть після скорочення присутність США у Європі залишиться більшою, ніж у попередні роки.
Раніше стало відомо, що США розпочали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі.
Зокрема, близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планується зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.
27 жовтня НАТО офіційно підтвердило рішення про виведення частини американських сил із Румунії.
Підрозділи США наразі дислоковані на базах Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій, однак поки не уточнюється, якої саме бази торкнеться скорочення.
Водночас у Польщі заявили, що не отримували офіційного повідомлення про можливе зменшення чисельності американських військових на своїй території.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір зменшити американський контингент у Європі на 20%.
Навесні європейські партнери висловлювали занепокоєння, що їх можуть не попередити заздалегідь про виведення тисяч американських військових і вони дізнаються про це зі ЗМІ.