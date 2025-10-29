НАТО підтримує тісний зв’язок із урядом США щодо розміщення американських військ у Європі після того, як Вашингтон повідомив союзників про плани скоротити контингент на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

США скорочують контингент у ЄС: що відомо

– НАТО та Сполучені Штати перебувають у тісній координації стосовно чисельності наших сил, щоб гарантувати, що Альянс збереже свою потужну здатність до стримування та оборони. США заздалегідь повідомили НАТО про це коригування, – заявив представник військового блоку у середу.

Він наголосив, що зміни у чисельності американських військ — не виняткове явище і навіть після скорочення присутність США у Європі залишиться більшою, ніж у попередні роки.

Зараз дивляться

Раніше стало відомо, що США розпочали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі.

Зокрема, близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планується зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

27 жовтня НАТО офіційно підтвердило рішення про виведення частини американських сил із Румунії.

Підрозділи США наразі дислоковані на базах Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій, однак поки не уточнюється, якої саме бази торкнеться скорочення.

Водночас у Польщі заявили, що не отримували офіційного повідомлення про можливе зменшення чисельності американських військових на своїй території.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір зменшити американський контингент у Європі на 20%.

Навесні європейські партнери висловлювали занепокоєння, що їх можуть не попередити заздалегідь про виведення тисяч американських військових і вони дізнаються про це зі ЗМІ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.