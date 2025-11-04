Европейские лидеры не будут участвовать в саммите ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет в Колумбии, частично из-за опасений негативного отношения к этому президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские лидеры не будут присутствовать на саммите ЕС и CELAC

В частности, во встрече не примут участия канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По информации источников издания, саммит Европейского Союза и CELAC находится под особым вниманием в Европе, поскольку Соединенные Штаты сосредоточились на таких странах, как Колумбия, принимающая саммит, и Венесуэла, из-за обвинений в незаконном обороте наркотиков.

— Только пять европейских лидеров и три лидера Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили свое присутствие на встрече. Встреча состоится в Санта-Марти, Колумбия, 9-10 ноября, — говорится в сообщении.

Источники также отметили, что ожидаемое низкое количество участников частично объясняется все более агрессивной политикой США в регионе, хотя официально называются другие причины.

Пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус сообщил, что Мерц не поедет в Колумбию из-за “низкого участия других глав государств и правительств”.

Главный спикер Еврокомиссии Паула Пинью также подтвердила, что “учитывая текущую европейскую политическую повестку дня и низкое участие других глав государств и правительств, президент фон дер Ляйен не принимает участия в саммите”.

Что известно о саммите CELAC

ЕС и CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств. – Ред.) объединяют 60 стран, на долю которых приходится 21% мирового ВВП.

Среди тем саммита — развитие торговых отношений и противодействие организованной преступности.

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна планируют использовать встречу для обсуждения последних действий Дональда Трампа в регионе, в частности, размещения американских кораблей вблизи Венесуэлы, санкций и угроз захвата Панамского канала.

Также латиноамериканские государства намерены призвать ЕС поддержать кандидата из их региона на пост следующего генерального секретаря ООН.

