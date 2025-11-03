Президент США Дональд Трамп заявил, что власть венесуэльского лидера Николаса Мадуро подходит к концу.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Трамп о правлении Мадуро и ударах по Венесуэле

Президент США выразил убеждение, что режим Мадуро находится на грани краха и «его дни сочтены».

В то же время Трамп избежал прямого ответа на вопрос о возможности нанесения ударов по Венесуэле, отметив лишь, что не обсуждает подобные решения с журналистами.

Несмотря на предположения в СМИ, Белый дом заверил, что США не готовят никаких боевых действий.

Пресс-секретарь администрации Анна Келли подчеркнула, что «неназванные источники не знают, о чем говорят», и любые официальные заявления по Венесуэле будет делать лично президент.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Вашингтоне рассматривали варианты нанесения ударов по военным объектам Венесуэлы.

Впрочем, официального решения о применении силы принято не было.

Напомним, 31 октября стало известно, что ракетный эсминец USS Gravely и большой десантный корабль USS Iwo Jima ВМС США заняли в Карибском море позиции, с которых можно наносить удары по территории Венесуэлы.

