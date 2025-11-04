Подозреваемый в подрыве Северного потока Кузнецов объявил голодовку в тюрьме Италии
- Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в подрыве Северных потоков, объявил голодовку.
- С 31 октября он отказывается от еды, требуя соблюдения прав и достойных условий содержания.
- Адвокат Николо Канестрини сообщил об ухудшении состояния здоровья Кузнецова.
Арестованный в Италии по подозрению в подрыве Северных потоков украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку, требуя уважения к своим основным правам в тюрьме.
Об этом сообщил его адвокат Николо Канестрини Суспільному.
Канестрини отметил, что сообщил компетентным органам о голодовке Кузнецова, который находится в итальянской тюрьме строгого режима и ожидает решения об экстрадиции в Германию, где его подозревают в саботаже.
Кузнецов объявил голодовку
По словам адвоката, Сергей Кузнецов с 31 октября отказывается от еды, требуя уважения основных прав, в частности права на надлежащее питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное отношение с другими заключенными в отношении посещений семьи и доступа к информации.
Канестрини добавил, что с момента ареста Кузнецова в Италии 22 августа 2025 года ему не обеспечивали диету, совместимую с его состоянием здоровья, что привело к ухудшению самочувствия.
– Голодание заключенного всегда является тревожным сигналом, не только для соответствующего лица. Никого не следует заставлять прибегать к крайним мерам, чтобы добиться признания основных прав, – отметил адвокат.
Канестрини призвал к срочному вмешательству администрации тюрьмы и Министерства юстиции Италии для обеспечения условий содержания, соответствующих конституционным и международным стандартам.
Напомним, 27 октября Апелляционный суд Болоньи повторно разрешил выдачу Кузнецова в Германию. Он обжаловал это решение в Верховном суде Италии.
Что известно о расследовании подрыва Северного потока
21 августа итальянская полиция арестовала Кузнецова по подозрению в подрыве газопровода.
16 сентября суд в Болонье переквалифицировал дело как терроризм для выдачи в Германию, тогда как в запросе на экстрадицию Германия указала на диверсию.
30 сентября в Польше задержали украинца Владимира Журавлева по подозрению в причастности к взрыву газопровода.
1-6 октября суды в Варшаве приняли решение о временном содержании Журавлева под стражей.
16 октября верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции Кузнецова из-за неправильной переквалификации дела.
17 октября Окружной суд Варшавы отклонил запрос Германии на экстрадицию Журавлева и постановил его освободить.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий приветствовали решение суда Варшавы об экстрадиции Владимира Журавлева.