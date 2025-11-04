Арестованный в Италии по подозрению в подрыве Северных потоков украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку, требуя уважения к своим основным правам в тюрьме.

Об этом сообщил его адвокат Николо Канестрини Суспільному.

Канестрини отметил, что сообщил компетентным органам о голодовке Кузнецова, который находится в итальянской тюрьме строгого режима и ожидает решения об экстрадиции в Германию, где его подозревают в саботаже.

Кузнецов объявил голодовку

По словам адвоката, Сергей Кузнецов с 31 октября отказывается от еды, требуя уважения основных прав, в частности права на надлежащее питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное отношение с другими заключенными в отношении посещений семьи и доступа к информации.

Канестрини добавил, что с момента ареста Кузнецова в Италии 22 августа 2025 года ему не обеспечивали диету, совместимую с его состоянием здоровья, что привело к ухудшению самочувствия.

– Голодание заключенного всегда является тревожным сигналом, не только для соответствующего лица. Никого не следует заставлять прибегать к крайним мерам, чтобы добиться признания основных прав, – отметил адвокат.

Канестрини призвал к срочному вмешательству администрации тюрьмы и Министерства юстиции Италии для обеспечения условий содержания, соответствующих конституционным и международным стандартам.

Напомним, 27 октября Апелляционный суд Болоньи повторно разрешил выдачу Кузнецова в Германию. Он обжаловал это решение в Верховном суде Италии.

Что известно о расследовании подрыва Северного потока

21 августа итальянская полиция арестовала Кузнецова по подозрению в подрыве газопровода.

16 сентября суд в Болонье переквалифицировал дело как терроризм для выдачи в Германию, тогда как в запросе на экстрадицию Германия указала на диверсию.

30 сентября в Польше задержали украинца Владимира Журавлева по подозрению в причастности к взрыву газопровода.

1-6 октября суды в Варшаве приняли решение о временном содержании Журавлева под стражей.

16 октября верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции Кузнецова из-за неправильной переквалификации дела.

17 октября Окружной суд Варшавы отклонил запрос Германии на экстрадицию Журавлева и постановил его освободить.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий приветствовали решение суда Варшавы об экстрадиции Владимира Журавлева.

Источник : Суспільне

