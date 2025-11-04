Заарештований в Італії за підозрою у підриві Північних потоків українець Сергій Кузнєцов оголосив голодування, вимагаючи поваги до своїх основних прав у в’язниці.

Про це повідомив його адвокат Ніколо Канестріні Суспільному.

Канестріні зазначив, що повідомив компетентні органи про голодування Кузнєцова, який перебуває в італійській тюрмі суворого режиму та чекає на рішення щодо екстрадиції до Німеччини, де його підозрюють у саботажі.

Кузнєцов оголосив голодування

За словами адвоката, Сергій Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи поваги до основних прав, зокрема права на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими ув’язненими щодо відвідувань родини і доступу до інформації.

Канестріні додав, що з моменту арешту Кузнєцова в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту, сумісну з його станом здоров’я, що призвело до погіршення самопочуття.

– Голодування ув’язненого завжди є тривожним сигналом, не лише для відповідної особи. Нікого не слід змушувати вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав, – зазначив адвокат.

Канестріні закликав до термінового втручання адміністрації в’язниці та Міністерства юстиції Італії для забезпечення умов утримання, що відповідають конституційним та міжнародним стандартам.

Нагадаємо, 27 жовтня Апеляційний суд Болоньї повторно дозволив видання Кузнєцова Німеччині. Він оскаржив це рішення у Верховному суді Італії.

Що відомо про розслідування підриву Північного потоку

21 серпня італійська поліція заарештувала Кузнєцова за підозрою у підриві газопроводу.

16 вересня суд у Болоньї перекваліфікував справу як тероризм для видання до Німеччини, водночас у запиті на екстрадицію Німеччина вказала диверсію. 16 жовтня Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію Кузнєцова через неправильну перекваліфікацію справи.

30 вересня у Польщі затримали українця Володимира Журавльова за підозрою у причетності до підриву газопроводу.

1-6 жовтня суди у Варшаві ухвалили тимчасове утримання Журавльова під вартою.

17 жовтня Окружний суд Варшави відхилив запит Німеччини на екстрадицію Журавльова та постановив його звільнити.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Кароль Навроцький привітали рішення суду Варшави щодо екстрадиції Володимира Журавльова.

