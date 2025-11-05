Россия и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа от ПАО Газпром в рамках переговоров о возобновлении двух основных соглашений о поставках по трубопроводу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, осведомленные в этом вопросе.

Турция ведет переговоры с РФ по газу

Контракты между Газпромом и турецкой государственной компанией Botas о совокупных поставках в объеме до 21,75 млрд кубометров в год истекают 31 декабря.

Сейчас смотрят

По данным источников, Россия и Турция ведут переговоры о сохранении годовых объемов поставок на уровне около 22 млрд кубометров.

Издание отмечает, что Газпром, Botas и Министерство энергетики Турции информацию не комментируют.

Наблюдатели за рынком газа ставят под сомнение будущее поставок российского газа в Турцию на фоне растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

После введения Вашингтоном санкций против двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний в прошлом месяце турецкие нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать импорт российской нефти.

Ранее Турция отвергала попытки Запада помешать ей покупать российский газ, который в основном продается по долгосрочным контрактам через разветвленную систему трубопроводов между двумя странами.

Но в сентябре Турция согласилась на ряд контрактов на покупку сжиженного природного газа, в частности из США. Учитывая, что собственное производство Турции из Черного моря должно вырасти, она может получить больше газа, чем ей нужно.

Турция стала спасением для Газпрома, который практически потерял европейский рынок газа. Это должно дать Турции рычаги для переговоров о скидках при возобновлении соглашений о поставках.

По расчетам Bloomberg на основе данных национального регулятора энергетики EMRA, в прошлом году Газпром поставил в Турцию 21,6 млрд кубометров газа. Эти объемы сделали Турцию вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа после Китая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.