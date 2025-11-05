Росія і Туреччина ведуть переговори про збереження обсягів поставок газу від ПАТ Газпром у межах переговорів про поновлення двох основних угод про постачання трубопроводом.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних осіб, обізнаних у цьому питанні.

Туреччина веде переговори з РФ щодо газу

Контракти між Газпромом і турецькою державною компанією Botas про сукупні поставки в обсязі до 21,75 млрд кубометрів на рік закінчуються 31 грудня.

За даними джерел, Росія і Туреччина ведуть переговори про збереження річних обсягів поставок на рівні близько 22 млрд кубометрів.

Видання зазначає, що Газпром, Botas та Міністерство енергетики Туреччини інформацію не коментують.

Спостерігачі за ринком газу ставлять під сумнів майбутнє поставок російського газу до Туреччини на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Після запровадження Вашингтоном санкцій проти двох найбільших російських нафтовиробників минулого місяця турецькі нафтопереробні заводи почали скорочувати імпорт російської нафти.

Раніше Туреччина відкидала спроби Заходу перешкодити їй купувати російський газ, який здебільшого продається за довгостроковими контрактами через розгалужену систему трубопроводів між двома країнами.

Але у вересні Туреччина погодилася на низку контрактів на купівлю скрапленого природного газу, зокрема зі США. З огляду на те, що власне виробництво Туреччини з Чорного моря має зрости, вона може отримати більше газу, ніж їй потрібно.

Туреччина стала порятунком для Газпрому, який практично втратив європейський ринок газу. Це має дати Туреччині важелі для переговорів про знижки при поновленні угод про постачання.

За розрахунками Bloomberg на основі даних національного регулятора енергетики EMRA, минулого року Газпром поставив до Туреччини 21,6 млрд кубометрів газу. Ці обсяги зробили Туреччину другим за величиною покупцем російського трубопровідного газу після Китаю.

