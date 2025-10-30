Российская нефтяная компания Лукойл приняла предложение от Gunvor Group о продаже зарубежного подразделения Lukoil International GmbH после введения санкций США против компании.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Лукойл продает свои зарубежные активы: что известно

В Лукойл заявили, что российская компания приняла предложение Gunvor и обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Однако потенциальная сделка еще подлежит одобрению правительством США.

Лукойл является наиболее международно диверсифицированным российским нефтяным гигантом.

Компания имеет добывающие предприятия в бывших советских странах — Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, а также в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и западноафриканских странах: Гане, Нигерии, Камеруне и Конго.

Стоит отметить, что российская нефтяная компания начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов после американских санкций.

Что известно о компании Gunvor Group

Gunvor Group — это швейцарская энергетическая компания, основанная в 2000 году в Женеве.

Она занимается торговлей нефтью, газом и другими энергоносителями по всему миру.

Компания входит в пятерку крупнейших энерготрейдеров планеты и имеет офисы в Швейцарии, Сингапуре, США, Великобритании и на Кипре.

Gunvor покупает, транспортирует и продает сырую нефть, природный газ, нефтепродукты и сжиженный газ (LNG), а также инвестирует в инфраструктурные проекты — нефтетерминалы, трубопроводы, хранилища и возобновляемую энергетику.

Компанию основали Торбьорн Торнквист (Швеция) и Геннадий Тимченко (Россия), который впоследствии попал под санкции Запада из-за близости к Кремлю.

Напомним, что 22 октября США ввели санкции против Лукойла и Роснефти.

Ограничения в отношении крупнейших нефтедобытчиков были введены «в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине», отметили в Министерстве финансов США.

Вместе с главными организациями Лукойла и Роснефти в санкционный список попали дочерние предприятия, в частности те, которые проводят геологоразведку, добычу нефти и газа, управляют месторождениями и занимаются логистикой.

