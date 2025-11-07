Французский суд обнародовал отчет, в котором раскритиковал руководство Лувра за пренебрежение безопасностью.

Документ появился после ограбления 19 октября, когда четверо мужчин посреди дня вынесли из Лувра исторические драгоценности.

Им понадобилось четыре минуты для проникновения и еще несколько, чтобы скрыться с девятью ювелирными изделиями. Председатель Счетной палаты Пьер Московичи назвал это “оглушительным сигналом тревоги” и добавил, что проблемы с охраной были известны задолго до преступления.

Сейчас смотрят

Камеры не покрывают все залы Лувра

В отчете говорится, что в 2024 году в музее работали 432 камеры наблюдения на 465 залов. Это на половину больше, чем пять лет назад, но до сих пор 61% галерей остаются без видеонаблюдения.

Директор Лувра Лоранс де Кар подтвердила, что слабые места охраны периметра давно известны, и пообещала увеличить количество камер вдвое. Для сравнения, Детройтский институт искусств с аналогичной площадью имеет более 550 камер.

Счетная палата подчеркнула, что для учреждения такого масштаба внутренний контроль должен быть значительно сильнее.

Проблемы обнаружили не только в охране, но и в кибербезопасности. Еще в 2014 году французское агентство Anssi установило, что пароль к серверам системы видеонаблюдения был Louvre (Лувр), а к программному обеспечению компании Thales, как ни странно, просто Thales.

Специалисты тогда советовали обновить устаревшие системы и усилить защиту.

На что Лувр тратил миллионы

С 2018 по 2024 год Лувр потратил более €27 млн на техническое обслуживание и €60 млн – на реставрацию дворца. В то же время на приобретение новых произведений искусства ушло €105 млн.

В 2021 году музей заплатил €5 млн за два полотна Фрагонара, а в апреле 2025-го приобрел за €2,2 млн “исключительный” триптих Фаберже. Счетная палата предостерегла музей от непрозрачных покупок и призвала избегать завышенных цен.

Модернизация систем безопасности, о которой еще в 2015 году говорили аудиторы, до сих пор не завершена и продлится как минимум до 2032 года.

Реакция после ограбления

Несмотря на громкое ограбление, ни один руководитель музея не был уволен. Директор Лоранс де Кар предлагала подать заявление в отставку, но министр культуры Рашида Дати ее не приняла.

Сначала Дати заявила, что “система безопасности Лувра сработала”. Но уже через неделю признала, что, хотя персонал действовал по инструкциям, “дерзкое ограбление стало очевидным провалом”.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон приказал ускорить обновление системы безопасности музея.

Источник : CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.