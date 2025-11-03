Ограбление Лувра, во время которого похитили драгоценности Наполеона, оказалось делом мелких правонарушителей из северных пригородов Парижа.

Об этом сообщила парижский прокурор Лора Беккуа в эфире радио France Info, сообщает Reuters.

Ограбление Лувра – кого подозревают

Трое из четырех предполагаемых похитителей уже задержаны, но драгоценности до сих пор не найдены. По словам Беккуа, подозреваемые не имеют ничего общего с профессиональными преступниками – это местные жители из департамента Сена-Сен-Дени.

Этот район считается финансово неблагополучным и социально нестабильным.

По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нюне, подозреваемый, который до сих пор скрывается, вероятно, является организатором нападения.

Как задержали подозреваемых

Через неделю после ограбления полиция арестовала двух мужчин. Один из них – 34-летний выходец из Алжира, проживающий во Франции с 2010 года. Его задержали в аэропорту, когда он пытался вылететь из страны.

Еще один подозреваемый, которому 39 лет, находился под судебным контролем за кражу. По данным следствия, оба задержанных непосредственно проникли в музей и уже частично признали свою вину.

Обвинение предъявлено и 37-летнему мужчине, входившему в состав группы из четырех грабителей. В прокуратуре утверждают, что в грузовике нашли следы его ДНК. Подозреваемый, которого задержали 29 октября, имеет 11 судимостей за различные преступления – от нарушения правил дорожного движения до попытки взломать банкомат.

Известно, что он состоит в отношениях с 38-летней женщиной, которую также арестовали из-за следов ДНК в машине. Впрочем, по словам прокурора, они могли попасть туда опосредованно – через другие вещи или лиц.

Адвокат Адриен Соррентино заявил, что его клиентка полностью отрицает вину и он рассматривает возможность подачи апелляции на решение суда.

Лора Беккуа уточнила, что по крайней мере один участник нападения до сих пор не задержан и не исключено, что соучастников преступления может быть больше.

Как ограбили Лувр

Дерзкое ограбление произошло утром в воскресенье, 19 октября. Двое мужчин припарковали грузовой подъемник возле Лувра, поднялись на второй этаж, разбили окно, вскрыли витрины с помощью угловых шлифовальных машин и скрылись на скутерах, которыми управляли их сообщники. Все длилось менее семи минут.

Французские СМИ сообщают, что грабители действовали неуверенно: во время побега они потеряли самую ценную реликвию – корону императрицы Евгении, инкрустированную золотом, изумрудами и бриллиантами.

На месте происшествия полиция нашла инструменты, перчатку и другие предметы, а грузовик нападавшие не сожгли, как планировали.

