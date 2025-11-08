Президент США Дональд Трамп объявил, что ни один американский чиновник не посетит саммит Большой двадцатки, который состоится в Южной Африке в этом месяце.

США бойкотируют саммит G20 в Южной Африке

По его словам, это решение связано с якобы нарушением прав африканеров в стране.

— Это полный стыд, что саммит G20 состоится в Южной Африке, — написал Трамп в социальных сетях, утверждая, что африканеров “убивают и уничтожают, а их землю и фермы незаконно конфискуют. Ни один чиновник США не будет присутствовать, пока будут продолжаться эти нарушения прав человека”.

В сентябре Трамп уже объявил, что лично не будет присутствовать на конференции мировых лидеров в Йоханнесбурге, и планировалось, что его заменит вице-президент Джей Ди Вэнс.

После последней публикации президента стало известно, что Вэнс также не посетит встречу 22-23 ноября.

Министерство международных отношений и сотрудничества Южной Африки охарактеризовало пост Трампа как “жалкий” и отметило, что утверждение о преследовании африканеров “не подтверждено фактами”.

Отмечается, что путь страны от расового и этнического раскола в демократию делает ее “уникально позиционированной для отстаивания будущей солидарности в рамках G20”.

Ранее Трамп распространял видео, якобы подтверждающее его утверждение о нападениях на белые фермерские семьи. Этот инцидент привел к срыву визита президента Южной Африки Сирила Рамафозы в Вашингтон.

Трамп также подписал исполнительный указ о прекращении помощи Южной Африке, аргументируя это нарушением прав белых фермеров, хотя государством никакой экспроприации земли с момента окончания апартеида не проводилось.

Он утверждал, что африканеры преследуются из-за законов о равенстве собственности и занятости, направленных на преодоление последствий апартеида.

На саммите G20 в 2026 году США будут принимать в Майами, и Трамп заявил, что, по его мнению, Южная Африка даже не должна быть частью группы развитых экономик.

Источник : Bloomberg

