Президент США Дональд Трамп оголосив, що жоден американський чиновник не відвідає саміт Великої двадцятки, який відбудеться в Південній Африці цього місяця.

США бойкотують саміт G20 у Південній Африці

За його словами, це рішення пов’язане з нібито порушенням прав африканерів у країні.

– Це повний сором, що саміт G20 відбудеться в Південній Африці, – написав Трамп у соціальних мережах, стверджуючи, що африканерів “вбивають і знищують, а їхню землю та ферми незаконно конфіскують. Жоден урядовець США не буде присутній, доки триватимуть ці порушення прав людини”.

У вересні Трамп уже оголосив, що особисто не буде присутній на конференції світових лідерів у Йоганнесбурзі, і планувалося, що його замінить віце-президент Джей Ді Венс.

Після останньої публікації президента стало відомо, що Венс також не відвідає зустріч 22-23 листопада.

Міністерство міжнародних відносин та співробітництва Південної Африки охарактеризувало пост Трампа як “жалюгідний” і зазначило, що твердження про переслідування африканерів “не підтверджене фактами”.

Відзначається, що шлях країни від расового та етнічного розколу до демократії робить її “унікально позиціонованою для відстоювання майбутньої солідарності в рамках G20”.

Раніше Трамп поширював відео, нібито підтверджуюче його твердження про напади на білі фермерські родини. Цей інцидент призвів до зриву візиту президента Південної Африки Сирила Рамафози до Вашингтона.

Трамп також раніше підписав виконавчий указ про припинення допомоги Південній Африці, аргументуючи це порушенням прав білих фермерів, хоча державою жодної експропріації землі з моменту закінчення апартеїду не проводилося.

Він стверджував, що африканери переслідуються через закони про рівність власності та зайнятості, спрямовані на подолання наслідків апартеїду.

На саміті G20 у 2026 році США прийматимуть у Маямі, і Трамп заявив, що, на його думку, Південна Африка навіть не повинна бути частиною групи розвинених економік.

Джерело : Bloomberg

