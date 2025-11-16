У побережья США перевернулась лодка с мигрантами: есть погибшие
Вблизи Сан-Диего, штат Калифорния, перевернулась деревянная лодка с мигрантами, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли.
Об этом сообщает DW со ссылкой на Береговую охрану США.
Лодку впервые заметил пограничный патруль у пляжа Империал-Бич в пятницу поздно вечером.
По предварительным данным, судно перевернулось из-за сильного шторма, который накрыл южную Калифорнию и вызвал предупреждение о внезапных наводнениях.
Командир сектора Сан-Диего Береговой охраны Роберт Такер заявил:
— Наши экипажи и партнерские службы немедленно отреагировали, но этот случай демонстрирует серьезные риски, которые создают иностранцы, пытающиеся попасть в Соединенные Штаты по морю на нестабильных судах.
На пляже Империал-Бич обнаружили шестерых человек — один человек скончался на месте, четверо были госпитализированы, еще одного передали Департаменту внутренней безопасности.
Через два часа после этого береговая охрана получила сообщение о людях в воде возле местного пирса.
Во время поисковых работ в океане нашли тела еще трех погибших.
По состоянию на утро субботы местные власти продолжали поиски других возможных пассажиров лодки, которые могли оказаться в воде после опрокидывания.