Вблизи Сан-Диего, штат Калифорния, перевернулась деревянная лодка с мигрантами, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Береговую охрану США.

У побережья США перевернулась лодка с мигрантами

Лодку впервые заметил пограничный патруль у пляжа Империал-Бич в пятницу поздно вечером.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, судно перевернулось из-за сильного шторма, который накрыл южную Калифорнию и вызвал предупреждение о внезапных наводнениях.

Командир сектора Сан-Диего Береговой охраны Роберт Такер заявил:

— Наши экипажи и партнерские службы немедленно отреагировали, но этот случай демонстрирует серьезные риски, которые создают иностранцы, пытающиеся попасть в Соединенные Штаты по морю на нестабильных судах.

На пляже Империал-Бич обнаружили шестерых человек — один человек скончался на месте, четверо были госпитализированы, еще одного передали Департаменту внутренней безопасности.

Через два часа после этого береговая охрана получила сообщение о людях в воде возле местного пирса.

Во время поисковых работ в океане нашли тела еще трех погибших.

По состоянию на утро субботы местные власти продолжали поиски других возможных пассажиров лодки, которые могли оказаться в воде после опрокидывания.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.