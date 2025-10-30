Карпаты накрыл мощный ветер: спасатели объявили штормовое предупреждение
Утро 30 октября в высокогорье Карпат началось с штормовых условий.
Сильные порывы ветра создают опасность для туристов и спасателей.
Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook, призвав воздержаться от выхода в горы.
В Карпатах штормовые погодные условия
По состоянию на 08:40 на вершине Пипа Ивана Черногорского наблюдалась облачная погода.
– Внимание! Шторм!, – предупредили спасатели.
По их данным, в горах фиксируется юго-западный ветер скоростью 22-24 м/с с порывами до 29 м/с.
Температура воздуха на вершине — около -1°C.
Гора Пип Иван Черногорский (2028,5 м) – одна из самых высоких точек Украинских Карпат.
Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а на самой вершине стоит частично обновленная обсерватория, известная под названием Белый Слон.
Погода в Ивано-Франковской области
По прогнозу Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии, 30 октября в области ожидается переменная облачность.
Местами возможны кратковременные дожди, в горных районах – дождь с мокрым снегом.
Температура воздуха днем составит:
- в Ивано-Франковске — +15 … +17 ° C;
- по области — +12 … +17 ° C;
- в высокогорье Карпат — +2 … +7 °C.
Метеорологи предупреждают о порывах западного ветра до 15–20 м/с.
– Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на дорогах добра, – отметили специалисты.
Для региона объявлен уровень опасности – желтый.
Какая будет погода в Украине в ноябре — читайте в материале на Фактах ICTV.