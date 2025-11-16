Поблизу Сан-Дієго, штат Каліфорнія, перекинувся дерев’яний човен із мігрантами, унаслідок чого щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомляє Берегова охорона США.

Біля узбережжя США перекинувся човен з мігрантами

Човен уперше помітив прикордонний патруль біля пляжу Імперіал-Біч у п’ятницю пізно ввечері.

За попередніми даними, судно перекинулося через сильний шторм, що накрив південну Каліфорнію та спричинив попередження про раптові повені.

Командир сектору Сан-Дієго Берегової охорони Роберт Такер заявив:

— Наші екіпажі та партнерські служби негайно відреагували, але цей випадок демонструє серйозні ризики, які створюють іноземці, що намагаються потрапити до Сполучених Штатів морем на нестабільних суднах.

На пляжі Імперіал-Біч виявили шістьох людей — одна людина померла на місці, четверо були госпіталізовані, ще одну передали Департаменту внутрішньої безпеки.

Через дві години після цього берегова охорона отримала повідомлення про людей у воді біля місцевого пірса.

Під час пошукових робіт в океані знайшли тіла ще трьох загиблих.

За даними Берегової охорони, наразі пошуки іноземців призупинено.

