Біля узбережжя США перекинувся човен із мігрантами: є загиблі
Поблизу Сан-Дієго, штат Каліфорнія, перекинувся дерев’яний човен із мігрантами, унаслідок чого щонайменше четверо людей загинули.
Про це повідомляє Берегова охорона США.
Човен уперше помітив прикордонний патруль біля пляжу Імперіал-Біч у п’ятницю пізно ввечері.
За попередніми даними, судно перекинулося через сильний шторм, що накрив південну Каліфорнію та спричинив попередження про раптові повені.
Командир сектору Сан-Дієго Берегової охорони Роберт Такер заявив:
— Наші екіпажі та партнерські служби негайно відреагували, але цей випадок демонструє серйозні ризики, які створюють іноземці, що намагаються потрапити до Сполучених Штатів морем на нестабільних суднах.
На пляжі Імперіал-Біч виявили шістьох людей — одна людина померла на місці, четверо були госпіталізовані, ще одну передали Департаменту внутрішньої безпеки.
Через дві години після цього берегова охорона отримала повідомлення про людей у воді біля місцевого пірса.
Під час пошукових робіт в океані знайшли тіла ще трьох загиблих.
За даними Берегової охорони, наразі пошуки іноземців призупинено.