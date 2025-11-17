Правительство Ирака обсуждает возможность обращения в Минфин США с просьбой отсрочить введение санкций против Лукойла, чтобы российская компания успела продать свою долю в нефтяном месторождении Западная Курна-2.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ирак хочет освобождения Лукойла от санкций США

По словам иракских чиновников, правительство страны просит отложить санкции в отношении Лукойла на полгода.

По данным источников, Министерство нефти Ирака исключило возможность выкупа государством доли Лукойла в месторождении. Там считают, что проект слишком велик для иракских государственных компаний.

– Месторождение Лукойла — это большой кусок, который трудно проглотить, — сказал один из чиновников.

Ирак знает как минимум о трех потенциальных покупателях доли Лукойла в месторождении: одной китайской и двух западных компаниях, но чиновники не предоставили подробностей.

Также канцелярия премьера Ирака сообщала, что глава правительства Мухаммед Шиа аль-Судани встречался с экс-главой Лукойла Вагитом Алекперовым. Двое чиновников сказали, что запрос к США на исключение из санкций был главной темой обсуждения.

Напомним, что в октябре США объявили новый пакет санкций против российских энергетических гигантов Роснефть и Лукойл. Под санкции также попали 36 дочерних компаний двух крупных корпораций.

