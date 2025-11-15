Министерство финансов США продлило срок вступления в силу санкций против российского Лукойла, чтобы компания успела завершить операции по продаже своих международных активов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Почему США отсрочили санкции против Лукойла

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа разрешила ряд исключений в санкционном режиме в отношении ПАО Лукойл.

Это сделано для того, чтобы правительство США могло координировать действия с иностранными партнерами и потенциальными покупателями активов российской компании за рубежом.

Минфин США выдал специальную лицензию, которая позволяет осуществлять отдельные операции, связанные с работой сети автозаправочных станций Лукойла и сделками по продаже международных активов.

Эта лицензия будет действовать до 13 декабря.

Отдельно продлены сроки санкций для болгарских подразделений Лукойла — в их случае решение транзакций разрешили отложить до 29 апреля.

По информации Bloomberg, в последние дни активизировался интерес к покупке зарубежных активов российской компании.

Потенциальные инвесторы из США, стран Европы и государств Персидского залива обратились в американский Минфин за разрешением на переговоры и заключение сделок.

Один из возможных сценариев предусматривает участие крупного инвестора, который может выкупить большую часть международных активов, в то время как остальные будут распределены через меньшие транзакции.

Компания владеет долями в ряде нефтеперерабатывающих заводов в Европе и значительными добывающими активами в Ираке, Казахстане и других странах.

Бренд Лукойл также представлен на рынке АЗС — от США до Бельгии и Румынии.

Напомним, что в октябре США объявили новый пакет санкций против российских энергетических гигантов Роснефть и Лукойл.

Под санкции также попали 36 дочерних компаний двух крупных корпораций.

