Уряд Іраку обговорює можливість звернення до Мінфіну США з проханням відтермінувати запровадження санкцій проти Лукойлу, щоб російська компанія встигла продати свою частку у нафтовому родовищі Західна Курна-2.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела.

Ірак хоче звільнення Лукойлу від санкцій США

За словами іракських посадовців, уряд країни веде просить відкласти санкції щодо Лукойлу на пів року.

За даними джерел, Міністерство нафти Іраку виключило можливість викупу державою частки Лукойлу у родовищі. Там вважають, що проєкт занадто великий для іракських державних компаній.

– Родовище Лукойлу – це великий шматок, який важко проковтнути, — сказав один із чиновників.

Ірак знає про щонайменше трьох потенційних покупців частки Лукойлу в родовищі: одну китайську та дві західні компанії, але посадовці не надали деталей.

Також канцелярія прем’єра Іраку повідомляла, що глава уряду Мухаммед Шіа аль-Судані зустрічався з ексголовою Лукойлу Вагітом Алекперовим. Двоє посадовців сказали, що запит до США на виняток із санкцій був головною темою обговорення.

Нагадаємо, у жовтні США оголосили новий пакет санкцій проти російських енергетичних гігантів Роснефть і Лукойл. Під санкції також потрапили 36 дочірніх компаній двох великих корпорацій.

