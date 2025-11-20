В Санкт-Петербурге совершили нападение на посла Польши в России Кшиштофа Краевского. Избиению помешала польская Служба защиты государства (SOP).

Об этом пишут в Gazeta Wyborcza, позже информацию подтвердили и в МИД Польши.

Нападение на посла Польши Краевского: что известно

Как уточнил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, нападавшими были агрессивные люди с баннерами, которые сначала просто угрожали, а затем хотели перейти и к физическому насилию, однако им помешали сотрудники SOP.

– Это был самый серьезный инцидент такого рода за много лет. Только вмешательство охранников предотвратило избиение посла, – отметили в польском министерстве.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, когда по случаю Дня независимости Польши Краевский прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с местной польской диаспорой.

Посол шел на богослужение, когда его окружила агрессивная группа “манифестантов”, которые выкрикивали антипольские и антиукраинские лозунги и требовали прекратить оказывать помощь Украине.

Весюр добавил, что на встрече с российским поверенным Министерство иностранных дел Польши выразило свое возмущение в связи с событиями в Санкт-Петербурге.

Российская сторона признала, что такие ситуации не должны были возникать, добавил он.

Также во время встречи российской стороне передали ноту о закрытии консульства в Гданьске.

Это ответ на акты саботажа на железной дороге на прошлой неделе, когда взрывное устройство разрушило железнодорожные пути в городе Мика.

Также в другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб, поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожных путей.

Фото: посольство Польши

