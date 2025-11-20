У Санкт-Петербурзі скоїли напад на посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського. Побиттю завадила польська Служба захисту держави (SOP).

Про це пишуть в Gazeta Wyborcza, пізніше інформацію підтвердили й в МЗС Польщі.

Напад на посла Польщі Краєвського: що відомо

Як уточнив речник МЗС Польщі Мацєй Вевюр, нападниками були агресивні люди з банерами, які спершу просто погрожували, а потім хотіли перейти й до фізичного насильства, однак їм завадили співробітники SOP.

– Це був найсерйозніший інцидент такого роду за багато років. Лише втручання охоронців запобігло побиттю посла, – зауважили в польському міністерстві.

За даними видання, інцидент відбувся в неділю, коли з нагоди Дня незалежності Польщі Краєвський прибув до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з місцевою польською діаспорою.

Посол ішов на богослужіння, коли його оточила агресивна група “маніфестантів”, які вигукували антипольські й антиукраїнські гасла та вимагали припинити надавати допомогу Україні.

Весюр додав, що на зустрічі з російським повіреним Міністерство закордонних справ Польщі висловило свою обурення у зв’язку з подіями в Санкт-Петербурзі.

Російська сторона визнала, що такі ситуації не повинні були виникати, додав він.

Також під час зустрічі російській стороні передали ноту про закриття консульства в Гданську.

Це відповідь на акти саботажу на залізниці минулого тижня, коли вибуховий пристрій зруйнував залізничну колію у місті Міка.

Також в іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб, поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Фото: посольство Польщі

