Изменение границ Украины не может обсуждаться на переговорах – Стефанишина
Разговоры о возможном изменении границ и достижении Россией успеха в своей агрессии для Украины не являются чем-то приемлемым.
Об этом заявила посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина во время Global Women’s Summit-2025 в Вашингтоне.
Стефанишина о возможном “изменении границ”
На вопрос о красных линиях Украины Стефанишина ответила, что вопросы территориальной целостности и изменения границ Украины не могут обсуждаться во время переговоров.
– Речь идет об остановке на текущей линии. Об этом говорил мой президент после встречи в Вашингтоне с президентом Трампом, – сказала она.
Дипломат допустила детальное обсуждение того, где именно проходит эта линия, но назвала неприемлемым изменение границ.
– Говорить, что Украина меняет границы, а Россия достигает успеха в своей военной агрессии, не является чем-то приемлемым. Конечно, угроза независимости Украины и разрешение России думать о новой агрессии не является чем-то приемлемым, – добавила она.
Стефанишина также заявила, что “если говорить о 28 российских пунктах серьезно, то они не очень имеют смысл”.
По ее мнению, украинцы уверены в себе и поддерживают лидерство президента Трампа, однако лично ее беспокоит то, что россияне всегда избегают прямых переговоров. Она добавила, что больше всего ее пугает, что россияне будут затягивать процесс и играть в тактические игры.
Ранее издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов мирного плана США. Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.
Американская сторона настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение в “агрессивные сроки”.