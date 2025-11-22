Ряд членов Конгресса США от обеих партий высказали резкую критику предлагаемого администрацией Дональда Трампа “мирного плана” для прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает издание The Hill.

В Конгрессе раскритиковали “мирный план”

В частности, сенатор-республиканец Митч Макконнелл, бывший лидер большинства в Сенате, заявил, что нынешнее окружение Трампа больше сосредоточено на попытках задобрить президента России Владимира Путина, чем на достижении устойчивого мира.

— Путин провел год, пытаясь выставить президента Трампа дураком. Если чиновники администрации больше озабочены тем, как умиротворить Путина, чем реально обеспечить мир, президенту нужны новые советники. Вознаграждать российскую агрессию было бы катастрофой для интересов США. Такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, стала бы серьезным поражением для американского подхода “мир через силу”, — отметил сенатор.

Сенатор-демократ Джин Шахин, сопредседатель комитета по иностранным делам Сената США, охарактеризовала план как “проект Путина”.

Она подчеркнула, что США должны усиливать давление на Россию: поставлять дальнобойное оружие, вводить вторичные санкции против компаний, которые поддерживают российскую военную машину, и заставлять Путина сесть за реальные переговоры.

— В этом соглашении мы не можем представлять интересы России, — подчеркнула Шахин.

Глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Уикер, высказал серьезные предостережения по поводу 28-пунктного плана.

Он отметил, что Украину нельзя заставлять отдавать территории, а любые заверения Путину не должны вознаграждать его агрессию или подрывать безопасность США и союзников.

— Контроль над вооружением в отношениях с Путиным, который является серийным лжецом и убийцей, нужно воспринимать с особым скепсисом, — сказал Уикер.

Член Палаты представителей США, республиканец Брайан Фицпатрик, начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта об усиленных санкциях против России.

Он отметил, что новые санкции должны стать ответом на требование Трампа, чтобы Украина согласилась на мирный план до 27 ноября.

— Эта пропаганда России должна быть отвергнута. Нужен мир через силу, а не через умиротворение, — написал конгрессмен.

Сбор подписей осуществляется под так называемой петицией об увольнении, которая позволяет поставить законопроект на внеочередное голосование, если ее подпишут не менее 218 членов Палаты представителей.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что мирный план, в частности, должен: прекратить убийства, не ставя под угрозу суверенитет Украины; быть приемлемым для обеих сторон — и для Украины, и для России; создать максимальные гарантии, что война не вспыхнет снова.

